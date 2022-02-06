В Лондоне заявили, что не доверяют заявлениям РФ об отсутствии планов вторжения на Украину

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что Лондон не доверяет заявлениям российских властей об отсутствии планов вторжения на Украину.

"Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными. Мы и наши союзники едины в вопросе поддержки Украины и готовности повысить цену, которую России [придется заплатить] в случае дальнейших действий", - написала руководитель британского внешнеполитического ведомства в Twitter. Она также назвала очевидными "российские попытки подорвать Украину и угрожать ей". При этом Трасс не привела никаких доказательств, подтверждающих ее утверждения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.