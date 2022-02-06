В Минске заявили, что Киев явно накаляет обстановку, говоря об агрессии России

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Украинские власти явно накаляют обстановку, когда заявляют о готовящейся агрессии России, в том числе с территории Белоруссии. Об этом заявил в воскресенье государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

"Посмотрите, что сейчас происходит в Украине, явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации, уже с территории Беларуси. Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно", - сказал Вольфович. По его словам, используются различные фейки для "подогрева обстановки".

"По моей информации, сегодня в Министерстве обороны Украины присутствует около пяти-шести советников стратегического уровня, военных советников. А на оперативном уровне - более 64 таких советников. Явно американские советники диктуют, как жить, как строить вооруженные силы, чем заниматься и что делать", - сказал Вольфович.

По его словам, идет "бешеная милитаризация" на территории сопредельных стран. "Вкладываются огромные деньги в вооружение армии. Давайте посмотрим и зададим вопрос: так, кто больше тратит на оборону и кто вооружается сегодня?" - отметил Вольфович. По его данным, Польша тратит на оборону "около $14 млрд, Украина в этом году замахнулась на $15,5 млрд, Литва тратит на оборону и вооружение 2,1% от ВВП, Латвия так же, Польша - 2,2% от ВВП". При этом в Белоруссии, в соответствии с планом строительства и развития вооруженных сил, на оборону и вооружения запланировано 1,5% от ВВП. "Это значительно меньшие суммы, чем тратят наши соседи", - сказал он.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.