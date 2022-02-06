Блинкен обсудил с главой МИД Франции укрепление восточного фланга НАТО

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и укрепление восточного фланга НАТО. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь <...> разговаривал сегодня с главой МИД Франции <...> об усилиях союзников по НАТО, партнеров [США в] ЕС, стран Группы семи и других партнеров по реагированию на продолжающееся наращивание присутствия российских ВС у границ Украины, а также о важности дальнейшей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Они обсудили общие усилия по укреплению восточного фланга НАТО и обеспечению того, чтобы РФ понимала, какие высокие издержки она понесет в случае дальнейшего вторжения на Украину", - сказано в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию в Сахеле.

Разговор состоялся накануне предстоящей поездки Ле Дриана в Москву и Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как ранее сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, визиты Макрона 7 февраля в Москву, а затем 8 февраля в Киев станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины. Кроме того, за последние недели между президентом России Владимиром Путиным и Макроном состоялись три телефонных разговора, посвященных данной теме: 28 и 31 января, а также 3 февраля.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.