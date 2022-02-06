Демократическая партия Курдистана отказалась от голосования на выборах президента Ирака

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Демократическая партия Курдистана (ДПК), которая является крупнейшей курдской политической силой в Совете представителей (парламенте) Ирака нового созыва, присоединилась к бойкоту запланированных на 7 февраля выборов президента страны.

"Руководствуясь интересами общества, а также с целью завершения консультаций между различными политическими блоками мы приняли решение не присутствовать на завтрашнем заседании Совета представителей", - подчеркивается в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте партии.

Ранее о своем бойкоте предстоящего голосования объявили победивший на состоявшихся в октябре прошлого года досрочных парламентских выборах шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра и крупнейшая в парламенте суннитская коалиция "Ас-Сияда" ("Суверенитет") под председательством бизнесмена Хамиса аль-Ханджара.

Ранее иракские СМИ сообщали о формировании в Совете представителей фракции "национального большинства" в составе садристов (73 места в парламенте), входящего в "Ас-Сияду" суннитского альянса "Такаддум" (37 депутатских мандатов) во главе с переизбранным 9 января в качестве спикера парламента Мухаммедом аль-Халбуси, а также ДПК Масуда Барзани (32 кресла в законодательном органе).

Некоторые иракские эксперты связывают бойкот предстоящего голосования тремя ведущими партиями с их несогласием с позицией Федерального верховного суда Ирака, который в воскресенье принял решение об отстранении выдвинутого ранее ДПК кандидатом в президенты Хошияра Зибари от участия в выборах из-за проблем с репутацией: в 2016 году он был смещен парламентом с должности руководителя Минфина из-за подозрения в коррупции.

Согласно конституции арабской республики, президента избирает парламент большинством в две трети голосов от общего числа членов 329-местного законодательного органа. Таким образом, из-за отказа от участия в выборах президента трех крупнейших политических сил Совета представителей сессия парламента может быть отменена или признана несостоявшейся.