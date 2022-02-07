Байден провел еще один телефонный разговор с Макроном

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в воскресенье обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Беседа состоялась в преддверии визита французского лидера в Москву.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских ВС на границе с Украиной", - говорится в сообщении, распространенном Белым домом по итогам разговора.

Предыдущая телефонная беседа Байдена и Макрона прошла 2 февраля.