Премьер-министр Пакистана намерен в феврале посетить с визитом Россию

ИСЛАМАБАД, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан планирует в конце февраля нанести визит в Россию. Об этом в понедельник сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанские дипломатические источники.

"Премьер-министр Пакистана Имран Хан собирается прибыть с визитом в Россию 23-25 февраля" - сказали источники. Издание отмечает, что Имран Хан станет первым главой правительства Пакистана, который нанесет визит в Россию за более чем два десятилетия.

Как сообщила 17 января пресс-служба Кремля, Имран Хан в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о широкой поддержке в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений президента России на ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы.

По итогам разговора российский президент и пакистанский премьер условились о продолжении контактов.