Глава МИД Чехии заявил, что едет в Киев выразить солидарность с Украиной

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отправился в понедельник в Киев. Перед вылетом в украинскую столицу он заявил журналистам, что целью его визита будет выражение солидарности с Украиной в условиях напряженности на ее восточной границе. Визит украинскую столицу чешский министр осуществляет совместно с главами дипломатических ведомств Словакии и Австрии Иваном Корчоком и Александером Шалленбергом.

"Мы летим в Киев и [затем] на восток Украины, чтобы увидеть на месте, что переживает страна, на границах которой развертывается иностранная армия, - отметил Липавский. - Мы едем выразить солидарность со страной, находящейся под сильным давлением [извне]".

Главы внешнеполитических ведомств Чехии, Словакии и Австрии, как сказал Липавский, намерены выразить поддержку Украине в реализации ее усилий, направленных на вхождение в евроатлантические структуры. Трое министров прибудут в Киев на борту самолета чешского правительственного авиаотряда. Он доставит Липавского из Праги в Братиславу, где к нему присоединяться словацкий и австрийский министры. У глав МИД Чехии, Словакии и Австрии запланированы совместные переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Предполагается также посещение линии соприкосновения в восточной части страны.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.