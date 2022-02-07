Лукашенко заявил, что не будет реабилитировать бежавших из Белоруссии оппозиционеров

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвратившимися в страну оппозиционерами займется специально созданная общественная комиссия, он не возьмет на себя право их реабилитировать.

"Я что, за ними [оппозиционерами] пойду туда? Нет. И потом многие, наверное, поняли, что ну я тут уже их реабилитировать хочу, даже преступников, - ничего подобного. Я же сказал, будет создана общественная комиссия", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Белорусский президент пояснил, что в состав комиссии войдут "специалисты и те, кого они [оппозиция] убить хотели, журналистов, это же правда, вот они примут решение". "Примут решение сидеть - будут сидеть", - сказал Лукашенко.

"И потом вы не заметили фразу, пропустили, вы ее прочитали, но пропустили, что есть практика, если лицо хочется сохранить, подкиньте их [оппозиционеров] на границу, мы их заберем. Это то, что сейчас делают Польша и Литва с беженцами. Они их избивают до полусмерти, подбрасывают нам на линию границы, мы их забираем", - отметил Лукашенко. "Это такая шутка была, но если хотите сохранить лицо - пожалуйста", - уточнил он.