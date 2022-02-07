Глава МИД ФРГ назвала нелегким поиск мирного решения вокруг Украины

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сочла важным продолжать поиск дипломатического решения ситуации вокруг Украины, но назвала это непростой задачей. С соответствующим заявлением она выступила в понедельник перед вылетом в Киев. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

"Совершая вторую за несколько недель поездку на Украину, я продолжаю попытки решить опасный конфликт мирным путем - именно это лежит в основе дипломатии. Относительно России и Украины мы все в последние недели смогли увидеть, что это нелегко", - заявила министр.

По ее словам, речь сейчас идет "о мире в Европе", именно поэтому следует "решительно бороться" ради разрядки ситуации. Бербок добавила, что "ЕС, НАТО и G7 безоговорочно поддерживают территориальную целостность Украины и находятся на стороне жителей страны". "На любую российскую агрессию против Украины мы отреагируем жесткими и конкретными мерами", - заявила глава МИД ФРГ.

Бербок указала не только на политическую сторону кризиса, но и на положение, в котором оказались жители Донбасса. Министр заявила, что собирается посетить контактную линию и лично пообщаться с людьми.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.