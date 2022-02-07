На Украине задержали депутата от партии Зеленского по подозрению во взятке

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали депутата Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых по подозрению во взятке. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба НАБУ.

"Только что НАБУ и САП задержали действующего народного депутата (Сергея Кузьминых) по подозрению в получении 558 тыс. гривен (почти $20 тыс.) неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе САП уточнили, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения назначено на понедельник в 15:00 (16:00 мск).

Ранее сотрудники НАБУ разоблачили депутата при получении взятки в размере 558 тыс. гривен. По данным следствия, Кузьминых, который является членом парламентского комитета по вопросам здравоохранения, получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 3 февраля НАБУ объявило Кузьминых в розыск "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и в связи с тем, что он скрывается от детективов НАБУ".