Глава МИД Украины: большое число визитов иностранных делегаций в Киев "сдерживает Россию"

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Киев за последние месяцы получил поддержку Запада на $1,5 млрд, более 1 тыс. тонн вооружения. Об этом сообщил в понедельник на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Усилилась международная поддержка Украины политическая, экономическая и в аспекте безопасности. За эти недели и месяцы мы получили более $1,5 млрд, а объем доставленной оружия и военного оборудования - более 1 тыс. тонн", - сказал он.

Кулеба полагает, что большое количество визитов западных дипломатов и высоких делегаций в Киев является "фактором сдерживания" России. "Интенсивная дипломатия сейчас позволяет удерживать ситуацию [на российско-украинской границе] под контролем. Киев превратился в центр притяжения международной дипломатии, и это тоже фактор сдерживания для России", - утверждает Кулеба

Глава украинского МИД заявил, что вопрос поставок вооружения на Украину будет обсуждаться во вторник на переговорах украинского руководства с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время его визита в Киев.

"Мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента Макрона, потому что, когда идет речь об укреплении Вооруженных сил Украины, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимали бы", - сказал глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба сообщил, что не потерял надежду добиться успеха в вопросе поставок вооружения из Германии, и пообещал обсудить его на переговорах с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве в понедельник. "Вопросы военных поставок на Украину с Германией или с третьими странами или международными организациями, которым необходимо разрешение Германии, будут в повестке дня моих переговоров сегодня, как и и ряд других вопросов", - прокомментировал он ожидаемые в понедельник переговоры с Бербок.

При этом Кулеба заверил, что не потерял надежду на получение такой помощи из ФРГ. "Если бы я потерял надежду по этому или другому вопросу, то, наверное, я бы не делал свою работу", - подчеркнул он.

Запад усилил военную поддержку Украины на фоне того, что Киев и его международные партнеры утверждают о якобы возможном вторжении России на Украину. Помощь Киеву оказывают, в частности, США, откуда 5 февраля в Киев прибыл восьмой груз с 86 тоннами боеприпасов. Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общей массой более 90 тонн прибыла на Украину из США 22 января. Как заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников, с начала года американские власти передали Киеву более 650 тонн военного снаряжения. По информации Киева, военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 млн. Также в начале февраля Вооруженные силы Канады направили на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения.