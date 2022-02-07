ЕС обсуждает с США вопрос увеличения поставок газа в Европу

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Евросоюз ведет переговоры с США и другими странами по вопросу увеличения поставок газа в Европу. Об этом в понедельник заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы налаживаем партнерство с Соединенными Штатами в сфере энергетической безопасности, которое в первую очередь касается увеличения поставок сжиженного природного газа, - приводит ее слова агентство Reuters. - Мы ведем переговоры с другими поставщиками газа, например с Норвегией, по вопросу увеличения их поставок в Европу".