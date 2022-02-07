Мэр Оттавы призвал власти Канады назначить человека для переговоров с протестующими

ОТТАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэр Оттавы Джим Уотсон призвал федеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо назначить авторитетного человека, который бы начал переговоры с протестующими в канадской столице дальнобойщиками.

"[Им должен стать] кто-то, кто пользуется большим авторитетом в нашем обществе и стране. Тот, кто действительно сможет добиться успеха и принести мир и спокойствие, - сказал градоначальник в понедельник в эфире телеканала CTV. - Это один из вариантов, который, я думаю, должно использовать федеральное правительство, так как сейчас мы находимся в полнейшем тупике".

6 февраля Уотсон заявил, что власти канадской столицы больше не контролируют ситуацию с протестами дальнобойщиков против коронавирусных ограничений из-за нехватки сотрудников правоохранительных органов. В понедельник стало известно, что минувшей ночью полиция изъяла у протестующих более 3 тыс. литров топлива в канистрах. Мэр города при этом заявил, что власти намерены завершить демонстрацию мирным путем.

Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также была задействована 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.

Премьер-министр Трюдо вместе с семьей 29 января по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию, а 31 января сообщил, что заразился коронавирусом. Он заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством.