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Министр финансов Польши подал в отставку

Временно его обязанности будет выполнять премьер Матеуш Моравецкий

ВАРШАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский подал в понедельник прошение об отставке. Об этом сообщила телеканалу TVN24 представитель правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" (ЗиС) Анита Червиньская.

По ее словам, "министр взял на себя политическую ответственность за недостатки, которые имели место при введении новых налоговых принципов".

"До назначения нового кандидата обязанности [министра финансов] будет выполнять премьер Матеуш Моравецкий", - сказала она.

Решение Косьчиньского об уходе в отставку в понедельник было одобрено руководством ЗиС, бывший глава финансового ведомства являлся ставленником этой партии. Пост министра финансов Косьчиньский занял в ноябре 2019 г.

Теги
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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