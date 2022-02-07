Псаки: Белый дом ожидает контакта Макрона и Байдена после визита лидера Франции в РФ

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает на новый контакт президента США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона после визита последнего в Россию. Это подтвердила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя переговоры Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы бы, разумеется, ожидали [этого]", - заявила официальный представитель главы администрации США, когда у нее поинтересовались, рассчитывает ли Вашингтон на новый контакт Байдена и Макрона после визита французского лидера в Москву. В воскресенье между Макроном и Байденом состоялся телефонный разговор.

Как ранее сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, визиты Макрона 7 февраля в Москву, а затем 8 февраля в Киев станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено. На Западе при этом заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.