Делегация США отправится в Европу для обсуждения санкций против России

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Делегация Минфина и Госдепартамента США отправляется в Европу для обсуждения технической координации по санкциям против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

По словам Прайса, США продолжают обсуждать с европейскими партнерами и союзниками "последствия, с которыми столкнется Москва в случае агрессии". "Сегодня делегация США, в состав которой входят представители Министерства финансов и Госдепартамента, <...> направляется в Европу для обсуждения технической координации", - указал Прайс.