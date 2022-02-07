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Санкции в отношении России

Делегация США отправится в Европу для обсуждения санкций против России

В состав делегации войдут представители Минфина и Госдепартамента США

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Делегация Минфина и Госдепартамента США отправляется в Европу для обсуждения технической координации по санкциям против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

По словам Прайса, США продолжают обсуждать с европейскими партнерами и союзниками "последствия, с которыми столкнется Москва в случае агрессии". "Сегодня делегация США, в состав которой входят представители Министерства финансов и Госдепартамента, <...> направляется в Европу для обсуждения технической координации", - указал Прайс.

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