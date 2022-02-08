Премьер Канады впервые с начала протестов в Оттаве появился на публике

ОТТАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Джастин Трюдо в понедельник лично прибыл в национальный парламент, где проходит экстренное заседание по поводу продолжающегося с 29 января протеста дальнобойщиков в Оттаве. Это стало первым публичным появлением главы правительства с 27 января, когда он заявил, что уходит на карантин из-за того, что один из его детей заразился коронавирусом. Заседание транслируется на сайте парламента.

Премьер-министр Трюдо вместе с семьей 29 января по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию, а 31 января сообщил, что сам заразился коронавирусом. Он заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством.

Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также была задействована 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.