Ле Пен считает ошибочным "ведение холодной войны" против Путина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Марин Ле Пен, баллотирующаяся на пост президента Франции от партии "Национальное объединение", считает ошибкой недружественные действия со стороны Европы по отношению к России.

"В сфере геополитики нет друзей, есть союзники. Таким образом, у нас есть союзники, и я считаю, что это ошибка вести такую холодную войну против президента России Владимира Путина, подталкивая его к сближению с Китаем и создавая что-то вроде новой империи, которая не входит в интересы европейских стран", - сказала она в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу BBC.

Ле Пен подчеркнула, что Парижу нужно поддерживать с Москвой дипломатические отношения, культурное и экономическое сотрудничество. При этом необходимо сохранять "равную дистанцию" как от США, так и от России, добавила она.

Политик отметила, что в ситуации с Украиной она выступает за мир в регионе. "Я выступаю в защиту суверенитета Украины, но <...> я совсем не верю, что Россия хочет вторгнуться в Украину. <...> Если это случится, я буду выступать за суверенитет Украины", - пояснила Ле Пен.

По ее словам, угрозы американского лидера Джо Байдена в адрес России показывают его "слабое политическое положение". "Джо Байден находится в очень слабом политическом положении. Он делает то, что лидеры США делают, когда чувствуют политическую нестабильность. Найди врага, если не нашел, можно попробовать его создать", - пояснила она. "Сейчас мы наблюдаем, как США подталкивают Украину к идее вступления в НАТО, чтобы можно было развернуть вооруженные силы. Таким образом, Россия в ответ стягивает войска к их границам с Украиной. Это что-то вроде психологической войны, действия по сдерживанию, которых я бы хотела избежать", - заключила Ле Пен.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.