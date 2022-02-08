На Филиппинах началась предвыборная кампания кандидатов в президенты и вице-президенты

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Предвыборная кампания кандидатов в президенты и вице-президенты Филиппин началась во вторник в республике. Гонка будет длиться 90 дней.

Действующий вице-президент Мариа Лени Робредо и сенатор Кико Пангилиан дали старт своей кампании, выступив перед собравшимися в муниципалитете Лупи, расположенном в провинции Южный Камаринес. С места события на странице Робредо в Facebook велась прямая трансляция. В поддержку ее кандидатуры на пост президента республики уже выступили более 140 бывших официальных лиц, а также действующие дипломаты. В течение дня Робредо и Пангилиан посетят несколько городов в провинции.

Вместе с тем сенаторы Панфило Лаксон и Висенте Сотто III начали кампанию с митинга в городе Имус в провинции Кавите. Они призывают филиппинцев голосовать за них, поскольку они имеют многолетний опыт в политике. Свою кампанию также начинают сын и тезка бывшего покойного диктатора Фердинанд Маркос - младший и дочь нынешнего президента Родриго Дутерте, мэр города Давао Сара Дутерте-Карпио. К гонке присоединился и мэр Манилы Франсиско Домагосо, а сенатор Мэнни Пакьяо проведет предвыборный митинг в родном городе Генерал-Сантос.

Некоторые опросы показывают, что Маркос является фаворитом и может занять высший пост в республике. За ним, согласно мнению респондентов, следуют Робредо и Домагосо. На вечер вторника у кандидатов запланированы основные мероприятия в рамках начала предвыборной гонки.

Филиппинцы изберут президента, вице-президента и более 300 членов парламента 9 мая. Согласно конституции, переизбираться на должность главы государства 76-летний Родриго Дутерте не может.