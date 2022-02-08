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Литва хочет закупить у США системы залпового огня

Командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сообщил, что договор о закупке вооружения планируют подписать в 2022 году

ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /ТАСС/. Литва намерена приобрести для своих вооруженных сил американские системы залпового огня. Об этом во вторник заявил журналистам командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"По вопросу приобретения систем залпового огня идут переговоры, согласования, по данному вопросу видна перспектива, - сказал он. - Прежде всего рассчитываем на контракт с США".

Договор о закупке вооружения, по словам генерал-лейтенанта, планируется подписать в 2022 году. "Системы в таком случае могли бы быть поставлены в 2026 году", - отметил Рупшис.

Вооружением Литва намерена оснастить сначала одну батарею, а затем сформировать артиллерийский батальон.

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