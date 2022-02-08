Кулеба назвал Чехию, Словакию и Австрию настоящими друзьями Украины

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Чехию, Словакию и Австрию настоящими друзьями Киева и обсудил с главами внешнеполитических ведомств этих стран сотрудничество в оборонном секторе и в гуманитарной сфере.

"Очень важно иметь друзей. Настоящие друзья проявляются во время кризиса. Про то, о чем мы говорили эти два дня, с какими мыслями коллеги поедут и над какими темами будут работать - это свидетельство того, что Чехия, Австрия, Словакия - настоящие друзья Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александером Шалленбергом, Иваном Корчоком и Яном Липавским в Киеве. Глава МИД Украины поблагодарил коллег за то, что они согласились приехать на Украину в Славковском формате и именно сейчас.

По словам Кулебы, в ходе переговоров он поблагодарил Чехию за помощь в оборонном секторе, обсудил возможность такой поддержки со стороны Словакии и гуманитарные проекты с Австрией.

Главы внешнеполитических ведомств Австрии, Словакии и Чехии в понедельник прибыли на Украину с двухдневным визитом. Днем ранее они находились в подконтрольной Киеву части Луганской области.