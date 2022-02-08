Киев опроверг сообщения об отмене встречи Зеленского и Бербок из-за политических причин

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины отвергает предположения, что встреча президента Владимира Зеленского и главы МИД Германии Анналены Бербок не состоялась по политическим причинам.С соответствующим заявлением выступил во вторник официальный представитель ведомства Олег Николенко.

"Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы направить определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", - отметил он в комментарии агентству Укринформ.

Спикер МИД подчеркнул, что "ни слухи, анонимные источники и конспирологические теории" не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии.

Николенко также отметил, что "президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, кроме международной части, включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины". Он напомнил, что во время прошедшего визита 17 января президент Украины провел с главой МИД ФРГ продуктивную встречу. "По итогам переговоров министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Анналены Бербок Украина и Германия достигли практических договоренностей для активизации взаимодействия по ряду важных вопросов двусторонней повестки дня. И мы не позволим помешать нашему партнерству", - подчеркнул спикер МИД.

Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на близкий к украинскому правительству источник, заявил, что встреча Бербок и Зеленского 7 февраля была отменена из-за ее отказа прямо заявить об остановке "Северного потока - 2" в случае вторжения РФ на Украину.