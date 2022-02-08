Партия "Единая Осетия" выдвинула Анатолия Бибилова на выборы президента Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Осетия" выдвинула кандидатуру действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова на выборы президента Южной Осетии на второй срок, выборы пройдут 10 апреля, сообщает корреспондент ТАСС со съезда партии, который проходит в Цхинвале во вторник.

В ходе тайного голосования за кандидатуру Бибилова проголосовало 297 делегатов из 300. Два бюллетеня были испорчены.

Бибилов поблагодарил участников съезда и партию за оказанное доверие. "Прежде всего хочу поблагодарить съезд и партию "Единая Осетия" за выдвижение моей кандидатуры на пост президента республики. Для меня это высокая честь и огромная ответственность. Заверяю, что приложу все свои силы, чтобы оправдать ваше высокое доверие", - сказал Бибилов.

На съезде присутствует российская делегация, в том числе секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. В общей сложности на съезд "Единой Осетии", где проходит выдвижение кандидата в президенты, собралось не менее 1 тыс. человек. Рассчитанный на 500 человек киноконцертный зал "Чермен", в помещении которого проходит съезд, не смог вместить всех желающих, часть собравшихся расположились в фойе.

На съезде выступил первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров, который призвал провести выборы с соблюдением всех норм закона.

О выборах президента Южной Осетии

Бибилов был избран на пост президента Южной Осетии в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.

Согласно конституции республики, президентом Южной Осетии может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.