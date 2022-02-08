Польша инициировала в ОБСЕ новый формат диалога по безопасности в Европе

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Председательствующая в ОБСЕ Польша инициировала создание в рамках организации нового формата диалога по безопасности в Европе. Соответствующую инициативу глава МИД республики Збигнев Рау представил во вторник на инаугурационной неформальной встрече высокого уровня "Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности".

Как информировал МИД Польши на своем официальном сайте, цель Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности - "снижение риска конфронтации и укрепление безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ". "Переговоры будут сосредоточены на построении взаимопонимания и предсказуемости при одновременном укреплении концепции всеобъемлющей безопасности и мирного сосуществования", - указало ведомство.

По словам Рау, диалог должен "сосредоточится на усилении широкого набора мер по укреплению доверия и безопасности, охватывающих такие области, как военная транспарентность, снижение рисков, предотвращение инцидентов и невоенные аспекты безопасности", а также на обсуждении "основных принципов, касающихся военно-политических аспектов европейской безопасности, разработанных в рамках ОБСЕ, и о применении этих принципов в текущей ситуации".

"Необходимо сверить данные о понимании концепций всеобъемлющей безопасности, неделимости безопасности и мирного сосуществования и их связи с другими принципами ОБСЕ, такими как свобода вступления в союзы", - информировал польский министр ранее в ходе визита в Вашингтон. "Я считаю, что это огромная возможность для ОБСЕ показать свою актуальность и эффективность в XXI веке", - указал он.

В ОБСЕ уже существует Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), который работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе и охватывает некоторые из наиболее фундаментальных военно-политических соглашений государств-участников ОБСЕ. ФСОБ также содействует соблюдению основных мер укрепления доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также Кодекса поведения, являющегося ключевым документом, который обеспечивает демократический контроль над силами безопасности, отмечают в ОБСЕ.

Польша приняла председательство в ОБСЕ 1 января. Республика будет выполнять функции председателя до конца года.