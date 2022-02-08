Вучич и Слуцкий обсудили ситуацию на востоке Европы

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким ситуацию на востоке Европы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского лидера.

"Президент Вучич и представитель российской Госдумы обсудили события на востоке Европы", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники "выразили надежду на продолжение тренда активных встреч на высоком уровне", обсудили экономическое сотрудничество России и Сербии. Президент Вучич поблагодарил Россию "за поддержку в защите территориальной целостности Сербии", а также "весьма позитивно оценил вклад компании РЖД в строительство железной дороги на участке Стара-Пазова - Нови-Сад".

Ранее во вторник президент Сербии выразил надежду, что россияне и американцы найдут мирное решение мирового кризиса. "Я верю, что русские и украинцы, то есть русские и американцы, найдут совместное решение, и решение будет мирным. И тогда я ни за что не опасаюсь, ни за будущее Сербии, ни за будущее континента", - заявил он.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.