В США заявили, что перебрасывают войска в Европу для сдерживания "агрессии" РФ против НАТО

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска в Европу, чтобы сдержать потенциальную агрессию России против союзников Вашингтона по НАТО. С таким утверждением выступил во вторник генерал-лейтенант американских Сухопутных войск Майкл Курилла, занимающий в настоящее время должность начальника штаба Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США. Ему поручено координировать отправку американского подкрепления в Европу.

"Наша миссия там заключается в том, чтобы обнадеживать наших союзников по НАТО и сдерживать российскую агрессию против наших союзников", - заявил Курилла. Он принял участие в слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры, выдвинутой ранее президентом Джо Байденом на пост главы СЕНТКОМ.

Между тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в понедельник подчеркивал, что Вашингтон не усматривает никаких конкретных "или дополнительных угроз, исходящих напрямую от России, восточному флангу НАТО".

Курилла также утверждал, что он "очень обеспокоен" якобы возможным "российским вторжением на Украину".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Власти США 2 февраля объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных отправятся в Румынию из ФРГ, а еще порядка 2 тысяч будут переброшены в Европу из США. Около 1,7 тыс. из них будут дислоцированы на юго-востоке Польши.