США приветствуют обсуждение с РФ мер повышения прозрачности военных учений

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют обсуждение с Россией мер повышения прозрачности военных учений в Европе и снижения связанных с ними рисков. Об этом заявила во вторник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на инаугурационной неформальной встрече в развитие инициативы действующего председательства Польши по запуску в ОБСЕ формата "Возобновленный диалог по европейской безопасности".

"Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры предложили России дипломатический путь выхода из этого кризиса. Только за счет дипломатии и деэскалации мы можем достичь реальных, долгоиграющих и взаимных улучшений нашей общей безопасности", - считает она.

"Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными маневрами. Мы уже предложили некоторые потенциальные пути продвижения вперед в контексте модернизации Венского документа и рассчитываем на продолжение этого процесса", - подчеркнула Шерман.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Россия также ожидает оперативной реакции на послание главы российского МИД Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.