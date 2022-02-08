Додон призвал власти Молдавии договориться с Россией, чтобы вывести страну из кризиса

КИШИНЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии должны срочно провести переговоры с Россией, чтобы вывести страну из экономического кризиса. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала "Первый в Молдове" бывший президент Молдавии Игорь Додон, который после ухода с поста лидера Партии социалистов возглавил российско-молдавский деловой союз. Он подверг критике действия молдавского правительства, которые, по его словам, привели к резкому росту цен и падению уровня жизни.

"Это видно по их решениям, по банковской системе, по экономическим показателям, по так называемым реформам, по тому, что они не пошли договариваться с Россией по газу", - сказал Додон, который в прошлом был вице-премьером, курирующим экономику. Он привел данные последних опросов, по которым поддерживающая президента Майю Санду Партия действия и солидарности всего через полгода после победы на выборах потеряла поддержку 20% своих сторонников.

"Нужно договариваться с Россией. Срочно провести заседание российско-молдавской межправительственной комиссии, сесть, предметно поговорить, договориться и идти вперед. Это единственный выход, другого варианта нет. Все остальное - филькина грамота", - сказал Додон, отметив, что "для власти на первом месте должны быть интересы народа, а не указания из-за рубежа".

"Я об этом не раз говорил, приводил примеры. Вот, недавняя встреча руководства России с премьером Венгрии показала, что венгры получают газ в несколько раз дешевле", - сказал Додон. Он выразил разочарование тем, что вместо мер по исправлению ситуации представители властных структур "продолжают сотрудничать с группировками, которые контролируют правоохранительные органы".

По его мнению, таким образом они "пытаются создать полицейское государство, где люди должны бояться власти". "Я думаю, что президент этого не хотела, возможно, она просто не понимает, что происходит. Юстиция становится инструментом в руках власти", - заметил бывший глава Молдавии.