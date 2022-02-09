Reuters: сенаторы США приближаются к договоренности о законопроекте о санкциях против РФ

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Американские законодатели все ближе к достижению договоренности о законопроекте о санкциях в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

"Он продвигается, однако все еще есть пара областей, в которых есть разногласия, но они [законодатели] преодолевают разрыв. Они все ближе и ближе", - сказал он. По словам Шумера, многие его коллеги из числа демократов и администрация США полагают, что принятие "законопроекта о [введении] мощных санкций до какого-либо вторжения <...> устранит сдерживающий фактор" для России. Как отметил сенатор, этот пункт вызывает наибольшие разногласия между демократами и республиканцами.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им сенаторов сообщало, что Сенат может в скором времени согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины. Как отмечало тогда агентство, американские законодатели не пришли к единому мнению о том, следует ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке. Кроме того, споры у законодателей вызывает вопрос, какие меры США могут принять в отношении газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Председатель комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) ранее заявлял, что некоторые из обсуждаемых в Сенате санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины могут быть применены превентивно. Он не пояснил, какие именно рестрикции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций в отношении РФ из-за Украины в превентивном порядке, поскольку тогда, по мнению Вашингтона, они потеряют сдерживающий эффект.

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла в Сенат законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.