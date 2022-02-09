Голосование в парламенте Словакии о военном соглашении с США пройдет 9 февраля

ПРАГА, 9 февраля. /ТАСС/. Спикер Национального совета (парламента) Словакии Борис Коллар объявил во вторник вечером о завершении внеочередного заседания высшего законодательного органа, единственным пунктом программы которого было обсуждение соглашения о военном сотрудничестве республики с США, подписанного 3 февраля в Вашингтоне. Голосование по документу состоится в среду уже на очередном заседании парламента, которое начнется в 11:00 (13:00 мск). Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Обсуждение соглашения сопровождалось взрывами эмоций со стороны депутатов от партий правящей коалиции, поддерживающих договор, и оппозиции, которая подчеркивала его одностороннюю выгоду для США и предупреждала о потере республикой суверенитета, так как на ее территории будут находиться американские военнослужащие и оружие. Было зачитано обращение генерального прокурора Словакии Мароша Жилиники, который указал на несоответствие документа национальному законодательству и угрозу зависимости от иностранного государства. Перед зданием высшего законодательного органа проходил митинг с требованием к властям отказаться от наращивания военного сотрудничества с Вашингтоном. В акции приняли участие около 5 тыс. человек.

Во внеочередном заседании парламента, как ранее информировали словацкие СМИ, принимали участие 79 из 150 депутатов. Почти половина народных избранников болеет. Возможно, что на голосование по соглашению прибудет больше депутатов.

Комитет по обороне и безопасности словацкого парламента в понедельник рекомендовал депутатам утвердить военный договор с США. Правительство республики стремится в ускоренном порядке провести его через парламент, в котором правящая коалиция располагает поддержкой большинства депутатов.

Соглашение позволяет Вооруженным силам США использовать авиабазы Малацки - Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование от Соединенных Штатов. Речь пока идет о $100 млн.

План критикуют многие словацкие политики и общественность. Лидер социал-демократов и парламентской оппозиции, бывший премьер Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел страны Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.