Верхняя палата парламента Японии выступила против изменения статус-кво на Украине

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Депутаты верхней палаты парламента Японии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и выступили против изменения статус-кво силовым путем. Об этом говорится в тексте резолюции, одобренной в среду на парламентском заседании.

"Ситуация возле украинской границы дестабилизирована действиями иностранных держав, и мы глубоко обеспокоены тем, что напряженность сохраняется. Независимо от того, о какой стране идет речь, абсолютно неприемлемо менять статус-кво силой", - отмечается в документе, за который проголосовали депутаты правящей коалиции и оппозиционных партий. Днем ранее аналогичную резолюцию одобрила нижняя палата парламента Японии.

Министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси, комментируя принятие резолюции, заявил, что "японское правительство последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает заинтересованные стороны ослабить напряженность и решить проблему путем диалога".

7 февраля генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио будет в тесном сотрудничестве с США решать вопрос о санкциях в отношении Москвы в случае военного конфликта на территории Украины, однако пока не намерен говорить о конкретном содержании таких мер. Премьер-министр Фумио Кисида ранее также неоднократно заявлял, что его правительство в связи с ситуацией вокруг Украины будет действовать в русле общей политики Группы семи.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.