СМИ: лидер Бразилии в Москве планирует встретиться с Путиным, Володиным и бизнесменами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 февраля. /ТАСС/. Бразильская газета Globo сообщила во вторник о деталях программы предстоящего на следующей неделе визита в Москву президента Бразилии Жаира Болсонару. По ее информации, бразильский лидер планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также провести беседу с руководством Госдумы и встретиться с предпринимателями двух стран.

Как пишет Globo, Болсонару намерен прилететь в Москву во второй половине дня 15 февраля. Его переговоры с Путиным, по данным издания, запланированы на утро 16 февраля, после чего в честь бразильской делегации, как ожидается, будет дан официальный обед. По завершении программы мероприятий на высшем уровне Болсонару рассчитывает встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также провести встречу с представителями предпринимательского сообщества двух стран. На ней, как ожидается, будут присутствовать представители агробизнеса, в частности производители удобрений, а также энергетического сектора - атомной энергетики и газодобычи.

В поездке в Москву Болсонару будут сопровождать глава МИД Бразилии Карлус Франса, министр обороны Уолтер Соуза Брага Нетту, глава Минюста Андерсон Торрес. Участие в поездке главы Минсельхоза Бразилии Террезы Кристины да Коста Диас оказалось под вопросом, поскольку во вторник стало известно, что она повторно заразилась коронавирусом.

17 февраля Болсонару намерен направиться из Москвы в Будапешт, где у него запланированы контакты с венгерским премьером Виктором Орбаном, пишет Globo.

В начале декабря прошлого года Болсонару анонсировал визит в российскую столицу по приглашению президента Владимира Путина. Тогда бразильский лидер отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение углублять отношения с Россией. Позже Болсонару в очередной раз подтвердил намерение посетить Москву.