Министры обсудят климатические проблемы и борьбу с дезинформацией на встрече группы Quad

СИДНЕЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии - участников Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) - в ходе двухдневной встречи обсудят проблемы глобального потепления, методы борьбы с распространением дезинформации и ряд других вопросов, в том числе связанных с безопасностью в регионе. Как сообщила в среду глава МИД Австралии Марис Пейн, встреча откроется 10 февраля в Мельбурне.

По ее словам, в ходе встречи министры сосредоточатся на обсуждении "новых технологий, проблем распространения вакцин в регионе и методов противодействия дезинформации" и ряде других вопросов, таких как борьба с терроризмом и изменение климата. "Это вопросы, которые лидеры [Quad] обсуждали в ходе своего саммита в Вашингтоне <…> в прошлом году", - рассказала Пейн в эфире радиостанции ABC, отметив, что также в ходе встречи будет поднята тема безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как ожидается, министры иностранных дел Индии и Японии Субраманьям Джайшанкар и Ёсимаса Хаяси вместе со своими коллегами из США и Австралии обсудят также ситуацию вокруг Украины, вопросы морской безопасности стран региона и сохранение их территориальной целостности и устойчивости перед лицом киберугроз. После заседаний в рамках Quad у всех министров и госсекретаря США Энтони Блинкена запланированы встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Четырехсторонний диалог по безопасности был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств четырех стран прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит Quad. В связи с пандемией он был устроен в виртуальном формате. В сентябре 2021 года в Вашингтоне был организован первый очный саммит объединения.