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Глава МИД Словакии извинился за инцидент с флагом Украины в парламенте

Депутат ультраправой "Народной партии "Наша Словакия" Андрей Медвецки ранее облил водой флаг Украины
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок AP Photo/Darko Vojinovic
Описание
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок
© AP Photo/Darko Vojinovic

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за то, что депутат парламента облил водой флаг Украины.

"Мне жаль и еще больше стыдно", - написал дипломат в Facebook.

Во вторник депутат ультраправой "Народной партии "Наша Словакия" Андрей Медвецки облил водой флаг Украины. Инцидент произошел во время попытки оппозиции заблокировать голосование по вопросу о предоставлении американским военным разрешения на использование двух аэродромов в стране. Депутаты от провластной партии "Свобода и солидарность" развернули флаг Украины, тогда Медвецки взял бутылку воды и начал поливать флаг, а затем державших его людей. Украинское посольство в Словакии в Facebook осудило этот поступок и потребовало извинений.

Глава МИД Словакии отметил, что инцидент произошел, когда сам он находился в Киеве на переговорах, и добавил, что Словакия приносит украинской стороне извинения по дипломатическим каналам. Корчок предположил, что причиной такого поступка стала "истерия", вызванная спорами вокруг оборонного соглашения с США. "Они превратились в драку между оппозицией и экстремистами в парламенте. <...> Символы нашего соседа, попавшего в трудную ситуацию, перестали быть неприкосновенными", - написал он и пообещал по возвращении вместе с министром обороны провести в парламента встречу с оппозицией.

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