Кулеба призвал ввести санкции против РФ за якобы совершенное нарушение минских соглашений

"Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и минских договоренностей. И за это ее тоже надо наказывать санкциями", - заявил Кулеба в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Он считает, что "определенные санкции можно было бы применить и ранее, и хотя бы сейчас, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к решительным действиям".

В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что считает, что ситуацию на границе можно решить дипломатическим путем. "Сейчас есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые были разработаны ЕС, - это тоже часть дипломатического пути. Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае дальнейшей или новой волны вооруженной агрессии России против Украины", - сказал министр.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под свой контроль участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений, несмотря на то что логика "Минска" обратная.