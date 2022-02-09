Представитель МИД Греции не стал комментировать полученное письмо Лаврова по безопасности

АФИНЫ, 9 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель греческого внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну отказался на брифинге в среду комментировать поступившее в МИД Греции послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова странам НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

"Я не могу комментировать внутреннюю переписку между государствами, поэтому мой ответ сводится к этому", - сказал Папаиоанну.

Перед этим Папаиоанну сообщил, что глава МИД Греции Никос Дендиас совершит визит в Москву, во время которого планирует 18 февраля встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Представитель МИД подчеркнул, что Греция является членом Европейского союза и Североатлантического альянса и "связана обязательствами перед этими организациями". "Но мы всегда говорим нашим собеседникам, что мы считаем необходимым сохранение каналов связи с Россией и постоянного диалога с ней. Мы считаем, что в общей архитектуре безопасности Европы Россия является ее неотъемлемой частью, и это, конечно, будет обсуждаться в ходе [предстоящих] контактов", - сказал Папаиоанну.

Представителю МИД был также задан вопрос насчет того, может ли входить в повестку обсуждений в ходе предстоящего визита порт города Александруполиса, через который в последнее время происходила переброска вооружений США и НАТО в Восточную Европу и по поводу использования которого Россия выражала озабоченность. Папаиоанну в ответ заявил, что "отношения Греции с Россией - исторические, затрагивают огромный круг тем". "У нас открытые каналы коммуникации, мы постоянно общаемся, поддерживаем искренний и конструктивный диалог с Россией, и в этом плане обсуждаем, как может и далее развиваться наше сотрудничество. Повторяю еще раз, что Греция - член ЕС и НАТО и обязана выполнять взятые ею обязательства, но желает и всегда подчеркивает необходимость поддержания диалога и каналов связи с Россией", - добавил Папаиоанну.

На уточняющий вопрос, намерен ли Дендиас подать какой-то сигнал Лаврову в рамках этого диалога в ходе встречи 18 февраля, Папаиоанну ответил: "У нас стабильная позиция по данным вопросам. Мы всем собеседникам передаем посыл о необходимости деэскалации, но мы его адресуем не только российской стороне, а всем. Дендиас имел телефонный разговор со своим украинским коллегой [Дмитрием] Кулебой, когда посещал Мариуполь 10 дней назад, и мы подчеркиваем всем необходимость деэскалации, потому что любое обострение ситуации пойдет всем во вред".

Представитель МИД также подчеркнул, что Греция выражает особую озабоченность по поводу положения общин этнических греков, которые проживают на Украине и которые насчитывают примерно 120 тыс. человек. "Они находятся по обе стороны линии соприкосновения на украинской территории. Мы опасаемся и очень надеемся, что не произойдет обострения обстановки, поэтому такой сигнал Дендиас подал, когда находился в Мариуполе", - добавил он.

Послание Лаврова странам НАТО и ОБСЕ

Посольство России передало в МИД Греции "текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова его греческому коллеге Никосу Дендиасу", сообщили 31 декабря корреспонденту ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

Ранее Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале, которая транслировалась 30 января, заявил, что РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности. По словам министра, если эти страны не намерены их выполнять, то должны объяснить, почему. "Это будет ключевым вопросом при определении наших дальнейших предложений, о которых мы будем докладывать президенту России Владимиру Путину", - сказал глава МИД РФ.