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Шольц заявил о необходимости диалога с Россией во всех существующих форматах

Шольц заявил о необходимости диалога с Россией во всех существующих форматах.

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ГерманияРоссияШольц, Олаф
ЕС не комментирует утечки из ответа государств на письмо главы МИД РФ по евробезопасности
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