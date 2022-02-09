Литву пригласили наблюдать за российско-белорусскими учениями

ВИЛЬНЮС, 9 февраля. /ТАСС/. Литва получила официальное приглашение наблюдать за ходом российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022". Об этом в среду сообщил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Нами получено приглашение следить за завершающей фазой маневров", - сказал он. Глава военного ведомства не уточнил, от какой из сторон поступило приглашение.

"Мы прекрасно понимаем, что чаще всего это бывает показательное шоу. Для полной прозрачности необходима детальная информация о числе участников, их составе, технике", - утверждал он.

По словам министра, Россия утаивает истинное число своих войск на учениях. "Оно очень быстро приближается к 30 тыс. с ориентацией на южное направление, то есть в сторону Украины. Это тревожная ситуация", - сказал Анушаускас.

В связи с учениям Литва 7 февраля повысила уровень боеготовности своих войска. Как отмечал командующий армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, уровень оперативной готовности повышен с тем, чтобы в максимально короткие сроки отреагировать на вероятные угрозы с перемещением войск в те точки, где это может произойти.

Проходящая в Белоруссии проверка сил реагирования Союзного государства завершится учениями "Союзная решимость - 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля. Как заявил в среду посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, количество войск и вооружений, участвующих в них, не превышает планку, установленную Венским документом 2011 года.