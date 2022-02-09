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Бывший спикер Рады Разумков заявил, что СБУ сорвала его пресс-конференцию в Харькове

Бывший спикер парламента собирался представить свою местную команду

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сорвали его пресс-конференцию в Харькове, где он собирался представить свою местную команду.

"Сегодня в Харькове мы с коллегами планировали представить нашу местную команду и провести пресс-конференцию. Однако мероприятие было сорвано Службой безопасности Украины - в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, "случайно" за час до этого пропал свет, а нас не пустили внутрь", - написал он в среду в своем телеграм-канале. По словам Разумкова, ему стало известно о том, что "СБУ упорно просила харьковских журналистов не посещать эту пресс-конференцию".

Бывший спикер парламента также возмутился тем фактом, что СБУ борется с политическими оппонентами вместо того, чтобы заниматься вопросами национальной безопасности. "Если нас так боится власть, то мы идем по правильному пути. Мы их не боимся точно. У нашей команды амбициозные планы и много задач. Мы хотим вернуть на Украину разумную политику, работающую в пользу государства и граждан", - заключил Разумков.

Рада 7 октября по инициативе президентской фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка.

После отставки рейтинг поддержки Разумкова увеличился. Он также создал межфракционное объединение "Разумная политика".

Теги
УкраинаРазумков, Дмитрий Александрович
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