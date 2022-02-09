ЦИК Южной Осетии получил уведомления о выдвижении 19 кандидатов в президенты

ЦХИНВАЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Четыре политические партии и 15 инициативных групп избирателей заявили о выдвижении своих кандидатов в президенты Южной Осетии, сообщили ТАСС в среду в Центризбиркоме республики.

Парламентом Южной Осетии 21 января, в соответствии с Конституцией республики, была назначена дата проведения выборов президента РЮО - 10 апреля 2022 года. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании. Республиканская политическая партия "Единая Осетия" во вторник на съезде партии выдвинула кандидатуру действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок.

"Еще две инициативные группы граждан обратились сегодня в Центризбирком с уведомлением о выдвижении своих кандидатов на пост президента республики. Это инициативные группы Рустама Дзагоева (бывший руководитель госансамбля "Симд", - прим. ТАСС) и Алимбега Плиева (депутат парламента первого созыва, директор Цхинвальского лесокомбината - прим ТАСС). Таким образом, на сегодняшний день у нас уже 15 инициативных групп и четыре политические партии, которые уведомили ЦИК о выдвижении своих кандидатов президенты", - сообщил агентству член ЦИК Южной Осетии Игорь Чочиев.

Он отметил, что в среду состоялось собрание инициативной группы по выдвижению Дмитрия Тасоева в качестве кандидата в президенты. На данный момент, по словам Чочиева, уже состоялись собрания девяти инициативных групп избирателей, в том числе по выдвижению министра обороны Ибрагима Гассеева, и два съезда - Народной партии, на котором был выдвинут вице-спикер парламента Александр Плиев, и "Единой Осетии", выдвинувшей действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок. На каждом из них в обязательном порядке присудствовали представители Центральной избирательной комиссии.

Также прошло собрание инициативной группы по выдвижению преподавателя Юго-Осетинского госуниверситета Нелли Гогичева, где, по данным Центризбиркома, не собралось необходимого количества граждан, из необходимых 100, на собрании присутствовали лишь 19 человек.

Ранее в ЦИК поступило уведомление от Коммунистической партии о проведении съезда партии, где состоится официальное выдвижению в качестве кандидата в президенты преподавателя Юго-Осетинского госуниверситета Таймураза Тадтаева, а также от партии "Единство народа" по выдвижению в президенты лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева.

По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо также собрать в поддержку претендента в кандидаты и предоставить в ЦИК не менее 3 500 подписей избирателей.

О кандидатах в президенты

По данным Центризбиркома, среди претендентов в кандидаты на пост президента Южной Осетии: депутаты парламента Гарри Мулдаров и Давид Санакоев, бывший кандидат в президенты Алан Гаглоев, бывший начальник разведки Генштаба Минобороны республики подполковник в отставке Владимир Пухаев, председатель общественной организации "Возрождение Алании" художник Гено Каджаев, предприниматель Альберт Валиев, руководитель общественной организации "Альянс патриотов России и Алании" Зелим Казиев, бывший кандидат в президенты Анатолий Джиоев, бывшие депутаты парламента Дмитрий Тасоев и Алан Козонов. Кроме того ЦИК уведомила о дате своего собрания инициативная группа ветеранов Отечественной войны 1989-2008 года, но пока не назвала имя своего кандидата.

Согласно конституции республики, президентом Южной Осетии может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Нынешний президент Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.