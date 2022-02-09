Псаки: США считают учения России и Белоруссии эскалацией ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Администрация США считает проведение военных учений Россией и Белоруссией действиями, направленными на эскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Думаю, если взглянуть на подготовку к данным военным учениям, мы воспринимаем это, конечно, скорее, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию <...>", - сказала она. "Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения", - добавила Псаки. По ее версии, Россия "не предприняла шагов по деэскалации".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.