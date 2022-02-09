В Белом доме обсуждают возможность вернуть йеменских хуситов в список террористов

ТАСС, 9 февраля. Белый дом провел межведомственное совещание, где обсуждалась возможность снова внести движение йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в американский список террористических организаций. Об этом сообщает в среду интернет-портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Совет Белого дома по нацбезопасности поддержал идею классификации "Ансар Аллах" как террористического движения, в то время как Госдепартамент настоял на введении санкций против конкретных лидеров движения, но не против всей организации. По словам представителя Совета по нацбезопасности, президент США Джо Байден заявил, что вопрос возвращения движения в список террористических организаций уже находится на рассмотрении.

В феврале прошлого года США исключили "Ансар Аллах" из своего списка террористических организаций. Как подчеркнули тогда в Госдепартаменте, такое решение было принято во избежание затруднений при предоставлении гуманитарной помощи йеменскому народу.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения республики - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.