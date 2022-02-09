Замгоссекретаря США обсудила с представителями НАТО, ЕС и ОБСЕ взаимодействие с Россией

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в среду обсудила по телефону с представителями ЕС, НАТО и ОБСЕ дипломатическое взаимодействие с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В консультациях приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, генсек ОБСЕ Хельга Шмид, генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Польша является сейчас председателем в ОБСЕ.

"Участники [консультаций] обсудили ничем не спровоцированное наращивание сил Россией на украинских границах, продолжающееся взаимодействие НАТО, ОБСЕ и ЕС, а также продолжаемую нами в координации подготовку к любому развитию событий, включая нашу неизменную приверженность дипломатическому взаимодействию, что было продемонстрировано 8 февраля в Вене возобновлением в ОБСЕ диалога по безопасности в Европе, - отметил Прайс. - Они согласились с тем, что важно продолжить действовать в тесной координации, чтобы убедить Россию сделать выбор в пользу дипломатии и предпринять конкретные шаги по деэскалации".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.