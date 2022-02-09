Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили обстановку в Восточной Европе

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил в среду по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе. Об этом говорится в письменном сообщении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

Как следует из документа, Милли и Залужный "продолжили обмен мнениями и оценками относительно обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе". Милли "вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в документе. "Украина является ключевым партнером НАТО и играет жизненно важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - утверждается в документе.