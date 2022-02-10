{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Словении назначил парламентские выборы на 24 апреля

Избирательная кампания начнется в стране 14 февраля

ЛЮБЛЯНА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор подписал указ о том, что выборы в парламент республики пройдут 24 апреля текущего года. Об этом в среду сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что в соответствии с документом избирательная кампания начнется в стране 14 февраля. Она продлится до 24 марта. В течение данного периода все желающие принять участие в выборах должны будут зарегистрироваться.

По словам Пахора, при принятии решения о дате проведения выборов он руководствовался не только политическим аспектом, но и ситуацией в стране, связанной с пандемией коронавируса. Как сообщил политик, он ожидает, что выборы будут проведены таким образом, что все избиратели, имеющие право голоса, сумеют выразить свои предпочтения и избрать новый парламент, а в результатах голосования не будет и доли сомнения.

Теги
Пахор, БорутСловения
Визит Эмманюэля Макрона в Москву
Макрон назвал свой диалог с Путиным содержательным и насыщенным
Президент Франции считает, что необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия
Читать полностью