Президент Словении назначил парламентские выборы на 24 апреля

ЛЮБЛЯНА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор подписал указ о том, что выборы в парламент республики пройдут 24 апреля текущего года. Об этом в среду сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что в соответствии с документом избирательная кампания начнется в стране 14 февраля. Она продлится до 24 марта. В течение данного периода все желающие принять участие в выборах должны будут зарегистрироваться.

По словам Пахора, при принятии решения о дате проведения выборов он руководствовался не только политическим аспектом, но и ситуацией в стране, связанной с пандемией коронавируса. Как сообщил политик, он ожидает, что выборы будут проведены таким образом, что все избиратели, имеющие право голоса, сумеют выразить свои предпочтения и избрать новый парламент, а в результатах голосования не будет и доли сомнения.