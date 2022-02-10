ВМС Украины в 2022 году ожидают получить более 10 американских катеров Mark VI

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Украины ожидают в 2022 году получить более десяти катеров американского производства Mark VI. Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

"Согласно концепции развития национальных ВМС, украинский флот должен в этом году пополниться первыми образцами боевых катеров американского производства Mark VI. Новые единицы вооружения будут защищать национальные интересы сразу в двух морях - Азовском и Черном - в ближней морской операционной зоне. <...> Общее ожидаемое количество катеров, которые могут быть поставлены в несколько этапов, составляет более 10", - говорится в сообщении пресс-службы ВМС в Facebook.

Отмечается, что основная задача катеров этой серии - патрулирование акватории, однако они имеют гораздо более широкий потенциал благодаря своему вооружению, скорости и другим характеристикам. "При необходимости данные модели способны на скорости более 30 узлов доставить вооруженную группу или спецназовцев в количестве 10-12 человек на борт судна-нарушителя. <...> Кроме того, у катера будет современное ракетное вооружение, которое по своим характеристикам способно нанести значительные повреждения противнику не только своего класса, но и большего", - говорится в сообщении.

Запад усилил военную поддержку Украины на фоне того, что Киев и его международные партнеры утверждают о якобы возможном вторжении России на Украину. Помощь Киеву оказывают, в частности, США, откуда 9 февраля прибыли две новые партии боеприпасов.

Как заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников, с начала года американские власти передали Киеву более 650 тонн военного снаряжения. По информации Киева, военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 млн. В начале февраля Вооруженные силы Канады направили на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением.