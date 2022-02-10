Чавушоглу: РФ не отказывается от переговоров с Украиной при посредничестве Турции

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия не отказывается полностью от перспективы переговоров с Украиной при посредничестве Анкары.

"Украина положительно отреагировала на нашу инициативу о проведении переговоров с Россией. РФ не закрывает двери к участию в такой встрече. Но продолжаются обсуждения, в том числе относительно дат", - сказал он в четверг в эфире телеканала TRT. Министр отметил, что "Турция намерена обсудить в ближайшее время с РФ возможность участия Анкары в снижении напряженности в отношениях между Киевом и Москвой".

Заявления Запада о том, что РФ якобы вторгнется на Украину приводят только к росту паники и ухудшению там экономической обстановки, сказал Чавушоглу.