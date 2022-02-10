В Армении заявили о выявлении сети из военных, шпионивших в пользу третьей страны

ЕРЕВАН, 10 февраля. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении выявила и нейтрализовала шпионскую сеть из военных, которая действовала в пользу третьей страны. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками контрразведки и региональных подразделений СНБ, а также следователями, входившими в состав следственной группы, получены неопровержимые доказательства того, что сотрудники иностранных спецслужб создали агентурную сети на территории Армении, в которую входили лица, проходящие службу в различных подразделениях ВС Армении", - говорится в сообщении.

По данным СНБ Армении, в агентурную сеть входили примерно 20 граждан Армении, которые занимали различные должности в Вооруженных силах Армении и имели возможность доступа к сведениям и документам, представляющим государственную и служебную тайну.

"Указанные военнослужащие за денежное вознаграждение через различные мобильные приложения передавали представителям иностранных спецслужб военную или иную информацию, ставшую им доступной благодаря службе, совершали предательские действия в ущерб Республики Армения", - говорится в заявлении.

Ведомство также распространило видеоматериал, где один из задержанных заявляет, что передавал секретные данные спецслужбам Азербайджана.