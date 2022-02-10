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Кризис на Украине

Глава офиса президента Украины обсудил с помощником Байдена урегулирование в Донбассе

Как сообщил Андрей Ермак, они с Джейком Салливаном "обменялись мнениями и оценками по последним важным международным переговорам и проведенным мероприятиям"

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию с безопасностью вокруг Украины и пути мирного урегулирования в Донбассе.

"В рамках постоянного диалога провел видеоразговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, пути мирного урегулирования, активизацию мирного процесса в рамках "нормандской четверки" [Германия, Россия, Украина, Франция]", - написал Ермак в четверг в Twitter.

По его словам, они с Салливаном "обменялись мнениями и оценками по последним важным международным переговорам и проведенным мероприятиям".

Политические советники стран "нормандской четверки" встретятся в четверг в Берлине. Предыдущие переговоры прошли 26 января в столице Франции. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов.

Теги
УкраинаСШАКризис на УкраинеБайден, ДжоСалливан, Джейк
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