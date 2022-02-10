В Токио предположили, что Япония из-за США может неверно оценивать ситуацию вокруг Украины

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии из-за влияния США на политику Токио в сфере дипломатии и безопасности может неверно оценивать ситуацию вокруг Украины. Об этом в четверг заявил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший японский премьер-министр Юкио Хатояма.

"Нынешнее правительство Японии всегда в крайней степени было подчинено позиции США в том, что касается сферы дипломатии и безопасности. В связи с этим оно [правительство] не обязательно имеет правильное понимание проблем между Украиной и Россией", - сказал он.

Хатояма поддержал идею, что Североатлантический альянс должен был прекратить свое существование после распада Организации Варшавского договора. "В результате расширения на восток НАТО стало угрозой миру в России, хотя холодная война закончилась. Если НАТО расширится еще дальше на восток и в конце концов в альянс вступит Украина, то это большая угроза для России", - сказал он. По словам Хатоямы, США в настоящее время провоцируют мировых лидеров, говоря о гипотетическом вторжении России на Украину. "Я считаю важным поддерживать мир между Россией и Европой без расширения НАТО на восток", - отметил экс-премьер.

Говоря о влиянии нынешнего ухудшения отношений США и России на переговоры о мирном соглашении между Москвой и Токио, Хатояма подчеркнул, что сейчас нельзя ожидать какого-либо прогресса в этом вопросе. "Япония в ситуации, когда США и Россия противостоят друг другу, поддерживает позицию Америки. Естественно, обсуждение проблем Японии и России, в том числе по так называемому территориальному спору, зашло в тупик, и нельзя ожидать прогресса. Я думаю, все идет в нежелательном направлении", - заключил политик.

Юкио Хатояма в четверг встретился в Токио с послом РФ Михаилом Галузиным. Российский дипломат передал премьеру поздравления с предстоящим 11 февраля 75-летием от министра иностранных дел России Сергея Лаврова и председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. После этого Галузин и Хатояма обсудили ряд вопросов, касающихся российско-японских отношений, а также ситуацию вокруг Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину". Как заявил Кисида, лидеры двух государств условились, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат взаимодействие с целью "жесткого ответа на любую агрессию" против Украины.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.